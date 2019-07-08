الرى: أسبوع القاهرة للمياه يستمد جزء من نجاحه من الشركاء الإقليميين والدوليين

كتبت أسماء نصار

قالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى أن أسبوع القاهرة للمياه يستمد جزء كبير من نجاحه من الشركاء والداعمين من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن المنظمات تعتبر نجاح الأسبوع جزء من نجاحها، وأنه فرصة جيده للتعاون بينهم لضمان تحقيق الأهداف والطموحات المشتركة.

وأضافت سيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم عقد اجتماع مع ممثل منظمة الفاو، الشريك الداعم للأسبوع، الدكتور محمد الحمدى، وممثل جامعة الدول العربية، الراعى الشرفى للأسبوع، الدكتور حمو العمرانى، لمناقشة ترتيبات عقد الاجتماع الأول رفيع المستوى للجنة الخبراء المشتركة للزراعة والرى التى سيتم عقدها علي هامش الأسبوع وتشارك فى تنظيمه المنظمتين بالتعاون مع اللجنة المنظمة للأسبوع.

وانتهت اللجنة المنظمة من تحديد محاور الأسبوع فى: تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه والتعاون فى قطاع المياه، والبحث والابتكار فى مواجهة ندرة المياه، وكذلك الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف واستخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه.

و يعقد المؤتمر بهدف إيجاد الحلول للمشاكل المائية، ويعد فرصة هامة للتركيز على قضايا المياه وللوقوف على أهمية المياه وارتباطها بالأمن التى يحتاجها العالم والإقليم، وكذلك لبناء الثقة بين كافة الجهات ذات العلاقة فى تفهم التحديات المائية وضرورة العمل المشترك البناء لإيجاد الحلول الفاعلة بالتعاون مع الدول والأقاليم الصديقة لتطوير المهارات والقدرات المؤسسية المائية.

و أسبوع القاهرة للمياه هو رسالة للعالم للإشارة إلى أزمات الدول التى تعانى من ندرة المياه، لرفع الوعى بقضايا المياه والتركيز على إدارة الندرة المائية وتطوير الفكر حول مواجهة التحديات المائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع ضمان المحافظة على البيئة.