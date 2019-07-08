سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 09:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

الرى: أسبوع القاهرة للمياه يستمد جزء من نجاحه من الشركاء الإقليميين والدوليين

الإثنين، 08 يوليه 2019 08:00 ص
الرى: أسبوع القاهرة للمياه يستمد جزء من نجاحه من الشركاء الإقليميين والدوليين وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى أن أسبوع القاهرة للمياه يستمد جزء كبير من نجاحه من الشركاء والداعمين من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن المنظمات تعتبر نجاح الأسبوع جزء من نجاحها، وأنه فرصة جيده للتعاون بينهم  لضمان تحقيق الأهداف والطموحات المشتركة.
 
وأضافت سيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم عقد اجتماع مع ممثل منظمة الفاو، الشريك الداعم للأسبوع، الدكتور محمد الحمدى، وممثل جامعة الدول العربية، الراعى الشرفى للأسبوع، الدكتور حمو العمرانى، لمناقشة ترتيبات عقد الاجتماع الأول رفيع المستوى للجنة الخبراء المشتركة للزراعة والرى التى سيتم عقدها علي هامش الأسبوع وتشارك فى تنظيمه المنظمتين بالتعاون مع اللجنة المنظمة للأسبوع.
 
وانتهت اللجنة المنظمة من تحديد محاور الأسبوع فى: تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه والتعاون فى قطاع المياه، والبحث والابتكار فى مواجهة ندرة المياه، وكذلك الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف واستخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه.
 
و يعقد المؤتمر بهدف إيجاد الحلول للمشاكل المائية، ويعد فرصة هامة للتركيز على قضايا المياه وللوقوف على أهمية المياه وارتباطها بالأمن التى يحتاجها العالم والإقليم، وكذلك لبناء الثقة بين كافة الجهات ذات العلاقة فى تفهم التحديات المائية وضرورة العمل المشترك البناء لإيجاد الحلول الفاعلة بالتعاون مع الدول والأقاليم الصديقة لتطوير المهارات والقدرات المؤسسية المائية.
 
و أسبوع القاهرة للمياه هو رسالة للعالم للإشارة إلى أزمات الدول التى تعانى من ندرة المياه، لرفع الوعى بقضايا المياه والتركيز على إدارة الندرة المائية وتطوير الفكر حول مواجهة التحديات المائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع ضمان المحافظة على البيئة.

اسبوع القاهرة للمياه

ندرة المياه

الرئيس عبد الفتاح السيسى

التنمية المستدامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الإسكوا" تعلن عن شراكتها مع أسبوع القاهرة للمياه

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:11 م

للمرة الأولى.. الأطفال جزء من أسبوع القاهرة للمياه فى 2019.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:00 ص

الرى تعقد اجتماعاً مع البيئة لمناقشة المقترحات المقدمة لأسبوع القاهرة للمياه

الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:37 م

الرى تبحث مع الفاو المشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه أكتوبر القادم

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:00 ص

الخميس.. غلق باب التقديم فى منحة حضور أسبوع القاهرة للمياه للصحفيين الأجانب

الأحد، 26 مايو 2019 10:28 ص

فتح باب التسجيل فى أسبوع القاهرة للمياه 2019

الجمعة، 24 مايو 2019 02:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابته.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابته.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

آليات " البترول" لتوفير احتياجات السوق من البنزين والسولار ×12 نقطة

آليات " البترول" لتوفير احتياجات السوق من البنزين والسولار ×12 نقطة

العالم يتحرك لمنع الجريمة.. بلجيكا واليابان والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تقف فى وجه "الزواج المبكر".. واليونيسيف تحذر من تعاسة 150 مليون فتاة فى جميع أنحاء العالم بحلول 2030 إذا استمر الوضع الحالى

العالم يتحرك لمنع الجريمة.. بلجيكا واليابان والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تقف فى وجه "الزواج المبكر".. واليونيسيف تحذر من تعاسة 150 مليون فتاة فى جميع أنحاء العالم بحلول 2030 إذا استمر الوضع الحالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة