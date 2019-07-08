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الرئيس الصربى: لا يمكن حل أزمة كوسوفو بدون الولايات المتحدة وروسيا

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:10 م
الرئيس الصربى: لا يمكن حل أزمة كوسوفو بدون الولايات المتحدة وروسيا الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش
أ ش أ

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أكد الرئيس الصربى ، ألكسندر فوتشيتش اليوم الإثنين، أنه لا يمكن حل أزمة كوسوفو بدون جهود الولايات المتحدة وروسيا وقوى دولية أخرى.
وأعرب فوتشيتش - في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - عن ترحيبه بإحلال سلام دائم مع الألبان.. موضحًا أن ذلك سيكون أمرًا مهمًا لمستقبل صربيا وشعبها ، وبدون أمريكا وروسيا وقوى دولية أخرى، سيكون من الصعب التوصل لأي حل بخصوص أزمة كوسوفو. 
وأشار إلى أن المحادثات لن تؤتي ثمارها إذا طلب أحد أطراف الحوار الحصول على اعتراف غير مشروط باستقلاله داخل الحدود الحالية، لافتا إلى أن كوسوفو تعد جزءًا مهمًا يعيش فيه الشعب الصربي، ولابد من الاهتمام بهؤلاء المواطنين وبأمنهم ومستقبلهم ، فضلًا عن ضرورة الكفاح لبقائهم.
يذكر أن إقليمي كوسوفو وميتوهيا اللذين يتمتعان بالحكم الذاتي قد أعلنا استقلالهما من جانب واحد في فبراير عام 2008، واعترفت المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة بهما في 2010.


صربيا

ألكسندر فوتشيتش

أزمة كوسوفو

الولايات المتحدة

روسيا

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