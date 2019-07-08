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الدولار مستقر قرب أعلى مستوى فى 3 أسابيع مع تراجع الرهانات على خفض كبير للفائدة

الإثنين، 08 يوليه 2019 10:42 ص
الدولار مستقر قرب أعلى مستوى فى 3 أسابيع مع تراجع الرهانات على خفض كبير للفائدة الدولار _ أرشيفية
(رويترز)

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استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة اسابيع في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين محافظا على مكاسبه بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية القوية قلصت التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض حاد لأسعار الفائدة.

وسجلت الليرة التركية انخفاضا حادا بعد أن عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي ليثير مخاوف بشأن استقلالية البنك.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة زيادة الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بواقع 224 ألفا وهي أكبر زيادة في خمسة أشهر متجاوزة توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 160 ألفا.

والنتيجة القوية تمحو فعليا فرص خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية في نهاية يوليو، ولكن مكاسب الأجور المتواضعة وبيانات أخرى تُظهر أن أكبر اقتصاد في العالم يفقد قوة الدفع قد تستمر في تشجيع البنك المركزي على خفض الفائدة 25 نقطة أساس.

وسجل مؤشر الدولار 97.229 في التعاملات المبكرة في لندن دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا البالغ 97.443 الذي سجله يوم الجمعة.

وجرى تداول اليورو عند 1.1225 دولار دون تغيير عن اليوم السابق، وكانت العملة الموحدة قد نزلت يوم الجمعة إلي 1.1208 دولار.

وتعرض اليورو لضغوط يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات أن الطلبيات الصناعية الألمانية نزلت أكثر من المتوقع في مايو.

وسجل الجنيه الاسترليني أقل مستوى في ستة أشهر مقابل الدولار يوم الجمعة بعد بيانات اقتصادية ضعيفة وزيادة التوقعات بخفض بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة، وفي أحدث تعاملات، سجلت العملة البريطانية 1.2513 دولار منخفضة 0.2 % خلال اليوم.


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