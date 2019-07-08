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الدفاع الروسية: رصد 12 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:24 ص
الدفاع الروسية: رصد 12 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية الجيش الروسى
أ ش أ

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رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، 7 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما رصد الجانب التركي 5 انتهاكات أخرى.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن تلك الانتهاكات جرت في محافظتي حماة واللاذقية .. لافتا إلى أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم يُنفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية أية عمليات إنسانية في حين بلغ عدد العمليات الإنسانية بشكل عام حتى الآن 2159 عملية بوزن إجمالي حوالي 3 آلاف و474 طنا من المساعدات.
وأوضح أنه لم يتم خلال الــ24 ساعة الماضية توقيع أية اتفاقية حول الانضمام إلى نظام وقف العمليات العسكرية وأن عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2531 مركزا .. مشيرا إلى أن عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، لم يتغير أيضا، ويبلغ 234 فصيلا في الوقت الراهن.


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الجيش الروسى فى سوريا

انتهاكات

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