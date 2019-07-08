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الخدمات الزراعية: إقامة 612 مشروعا للنفع العام بمساحة 2607 أفدنة منها

الإثنين، 08 يوليه 2019 07:00 ص
الخدمات الزراعية: إقامة 612 مشروعا للنفع العام بمساحة 2607 أفدنة منها اراضى زراعية -ارشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير  الإدارة المركزية لحماية الأراضى، عن الموافقة على إقامة عدد 612 مشروعا من المشروعات ذات النفع العام التى تقيمها الحكومة بمساحة حوالى 2607 أفدنة، والتى وردت من الوزراء والمحافظين المختصين لوزير الزراعة، تنفيذا لسياسات الدولة فى توفير الخدمات للمواطنين، موضحا أن هذه الموافقات خلال الفترة من 11/6/2018 حتى 1/7/2019 .   
 
وقال تقرير حماية الأراضى  الذى تم عرضه على قطاع الخدمات الزراعية، وحصل "اليوم السابع "، على نسخة منه أن مشروعات النفع العام  ضمت 118 مدرسة استكمالا للموافقات التى تمت بإقامة المدارس ضمن خطة الدولة بزيادة عدد الفصول لتخفيف الكثافة الطلابية والنهوض بالعملية  التعليمية.
 
وأضاف التقرير، أنه  بالنسبة لمشروعات النفع الخاص التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيواني ، يؤكد التقرير الموافقة على إقامة عدد 2815 مبنى ومشروع بمساحة حوالى 294 فدانا منهم عدد 1096 مبنى بمساحة 98 فدانا عبارة عن إحلال وتجديد لمبانى قديمة وتقنين أوضاع لمبانى مقامة طبقا للقوانين والقرارات المنفذه لها فى هذا الشأن.

الخدمات الزراعية

مشروعات النفع العام

تقنين وضع اليد

مشروعات النفع الخاص

حماية الاراضى

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