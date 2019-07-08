الخارجية الأمريكية تعلن تشكيل لجنة جديدة لحقوق الإنسان

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة جديدة للحقوق الأساسية والتي تضم عددا من الفلاسفة والخبراء والمشرّعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لدراسة دور حقوق الإنسان في السياسة الخارجية.

وقال بومبيو - في مؤتمر صحفي حسبما نقلت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية - إن "اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان ستمدنا بالمشورة بشأن حقوق الإنسان التي تقوم عليها مبادئ أمتنا ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948"، مضيفا بقوله: "لقد حان الوقت لاستعراض تفصيلي لدور حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأمريكية".