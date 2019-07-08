الحكومة الكويتية ترحب باتفاق المجلس العسكرى وقوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان

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أعرب مجلس الوزراء الكويتي، عن بالغ ترحيبه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، مشيدا بهذه الخطوة، ومعربا عن الأمل في أن تسهم لبداية مرحلة جديدة تحفظ للسودان أمنه واستقراره وتحقق تطلعات شعبه.

وأكد (الوزراء) الكويتي - في بيان صحفي اليوم الاثنين عقب جلسته الأسبوعية التى عقدت بقصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - دعم الكويت لكل ما يحفظ للسودان أمنه واستقراره وسيادته.

كما عبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع بولاية (غزني) في أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن وإصابة عشرات المدنيين.

وشدد على موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية، سائلا المولى القدير للضحايا الرحمة وللمصابين بسرعة الشفاء.