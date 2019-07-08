الجيش الأفغانى يعلن مقتل 18 مسلحًا من طالبان بإقليم فارياب شمال البلاد

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أعلن الجيش الأفغانى أن 18 مسلحا من وحدة القوات الخاصة لحركة طالبان قتلوا كما تم القضاء على فرقة انتحارية بالحركة جراء عملية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية فى إقليم فارياب شمال أفغانستان.

وذكر فيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغانى شمال البلاد فى بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الإثنين، أن القوات الخاصة نفذت العملية فى قرية بمنطقة غورماتش فى فارياب.مشيرا إلى أن المسلحين ينتمون إلى الملا ناظم القيادي السابق في تنظيم القاعدة.