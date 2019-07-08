الجنائية الدولية تدين جنرالا سابقا فى الجيش الكونغولى بتهم ارتكاب جرائم حرب

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أدانت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، الجنرال السابق في الجيش الكونغولي بوسكو نتاجاندا المعروف باسم "ذا تيرمنال" بـ 18 تهمة تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال عامي 2002 و2003.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن نتاجاندا يواجه عقوبة السجن مدى الحياة بعد إدانته من قبل المحكمة - التي تتخذ من لاهاي مقرا لها - مشيرة إلى أنه لم يبد أي رد فعل بعدما أصدر القاضي روبرت فمر، الحكم.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن "ذا تيرمنال" يواجه 13 اتهاما بارتكاب جرائم حرب و5 اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بينها عمليات قتل ونهب وهجمات على مدنيين واغتصاب واستعباد جنسي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها القضاء الدولي متهما بجرائم اغتصاب واستعباد جنسي كان ضحيتها أطفال في الميليشيا التابعة له.

يشار إلى أن هذا الجنرال السابق في الجيش الكونغولي (2007-2012) كان أهم مطارد في منطقة البحيرات العظمى إلا أنه سلم نفسه دون إنذار مسبق إلى السفارة الأمريكية في العاصمة الرواندية (كيجالي) في مارس عام 2013 لنقله إلى المحكمة الجنائية الدولية.