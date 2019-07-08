سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 05:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

"الجسد والروح" عرض مسرحى بالمعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:01 م
"الجسد والروح" عرض مسرحى بالمعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية المعهد الثقافى الفرنسى
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية عرض مسرحى بعنوان الجسد والهوية ، وذلك على مدار يومين الاربعاء والخميس القادمين بمقر المعهد بالنبى دانيال.
 
ويعد العرض المسرحى هو مشروع مسرحى راقص يموله المعهد الفرنسى بمصر وتنفذه المجموعة المسرحية" مغاير" بالتعاون مع مؤسسة تنويرةالثقافة  ومؤسسة انعكاس للفنون والتدريب، ويقدم المشروع عرضا مسرحيا معاصرا مستندا إلى البحث والدراسة فى مشكلة اضطراب الهويه فى المجتمع من خلال التجربة والبحث ودعوة المشاهد للتفكير فى الهويه واضطرابتها دون اللجوء إلى أحكام مسبقة وتمييز.

الاسكندريه

المعهد الفرنسى

فاعليات ثقافية بالاسكندريه

مسرح اسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عرض مسرحية "الآخر" بالمعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية

الخميس، 04 يوليه 2019 01:00 ص

المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية يحتفل بمرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس

الجمعة، 04 يناير 2019 06:00 ص

مساء اليوم .. المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للغات

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2017 11:54 ص

غدا.. المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية يحتفل باليوم الأوروبى للغات

الإثنين، 25 سبتمبر 2017 03:00 ص

"لمسات أولى".. مهرجان سينمائى بالمعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية غداً

الجمعة، 15 سبتمبر 2017 03:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة