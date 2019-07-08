"الجسد والروح" عرض مسرحى بالمعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

ينظم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية عرض مسرحى بعنوان الجسد والهوية ، وذلك على مدار يومين الاربعاء والخميس القادمين بمقر المعهد بالنبى دانيال.

ويعد العرض المسرحى هو مشروع مسرحى راقص يموله المعهد الفرنسى بمصر وتنفذه المجموعة المسرحية" مغاير" بالتعاون مع مؤسسة تنويرةالثقافة ومؤسسة انعكاس للفنون والتدريب، ويقدم المشروع عرضا مسرحيا معاصرا مستندا إلى البحث والدراسة فى مشكلة اضطراب الهويه فى المجتمع من خلال التجربة والبحث ودعوة المشاهد للتفكير فى الهويه واضطرابتها دون اللجوء إلى أحكام مسبقة وتمييز.