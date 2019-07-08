الثروة السمكية: تنمية البحيرات لزيادة الإنتاج وإزالة 1616 تعديات بالبرلس

أكد تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، أن الهيئة تواصل تنمية البحيرات الشمالية وتطويرها لزيادة الإنتاج السمكى، موضحا أنه تم الانتهاء من حملة الإزالات المكبرة لإزالة التعديات الواقعة على المسطح المائى لبحيرة البرلس حيث تم إزالة 480 حالة تعدى بمساحة تقدر بـ 1616 فدان.

وأوضح الدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، خلال عرضة التقرير السنوى على وزارة الزراعة، وحصل "اليوم السابع"، على نسخه منه، أن من أعمال تطوير وتنمية بحيرة البرلس ـ تعميق وتطهير بوغاز البرلس وعمل تدبيشة لجوانبه، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 3 قنوات شعاعية من مجرى البوغاز الرئيسى حتى عرض البحيرة بأطوال تتراوح من 1 كم الى 1 ونصف كم.

وأضاف رئيس الثروة السمكية ،أنه تم الانتهاء من إنشاء الحزام الآمن لبحيرة البرلس لحماية المسطح المائى من التعديات والحد من التلوث، بالإضافة الى تنمية وتطوير منطقة البركة الغربية ببحيرة البرلس حيث تم تطهير وكشف المسطح المائى من النباتات المائية وورد النيل وضم مساحتها للمسطح المائى الصالح للصيد الحر بمساحة تقدر بـ 1290000 متر مسطح، تطوير وتكريك القطاع الاول بمساحة 1808 فدان وإزالة النموات النباتية بالمرحلة الثانية بمساحة 1350 فدان.