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التنمية المحلية: ضبط 19 ألف لتر بنزين وسولار امتنعت محطات الوقود عن بيعها

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:57 م
التنمية المحلية: ضبط 19 ألف لتر بنزين وسولار امتنعت محطات الوقود عن بيعها وزارة التنمية المحلية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أكد وزارة التنمية المحلية، أن كافة الأوضاع فى المحافظات مستقرة وجميع محطات الوقود تعمل بشكل طبيعى، وجميع المنتجات البترولية متوفرة.

 

وشددت الوزارة، فى بيان اليوم، على أهمية استمرار حملات مباحث المرور والتموين، وتواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أسطوانات البوتاجاز، والتعامل بحسم مع أى مخالفة، أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة.

 

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن غرفة العمليات تواصلت مع المحافظات حيث تم القيام بعدد من الحملات المكثفة وضبط محطة بنزين ببندر دمنهور لإمتناعها عن بيع كمية من السولار 8000 لتر، ومحطة بنزين بحوش عيسى لتجميعها 6000 لتر وكذا 4000 لتر بنزين، ومحطة بنزين أبوالمطامير لامتناعها عن بيع 1000 لتر بنزين.

 

وأضافت الوزارة، أنه تم التواصل مع بعض كافة المحافظات للتنسيق مع شركات النقل الجماعى للتغلب على مشكلات تكدس المواطنين فى حالة حدوثها، مضيفًا أن غرفة العمليات رصدت عدم إلتزام بعض الباعة الجائلين بسعر إسطوانات البوتاجاز وفقًا للتعريفة المقررة بمحافظة الجيزة وتم التعامل مع الموقف.

 


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