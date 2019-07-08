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"التموين": توفير السلع لمنافذ مشروع جمعيتى فى المحافظات

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:29 م
"التموين": توفير السلع لمنافذ مشروع جمعيتى فى المحافظات سلع تموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير السلع الغذائية لمنافذ مشروع جمعيتى الخاصة بشباب الخريجيين من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حتى يتم طرحها  للمواطنين بجانب أيضا توفير ماكينات صرف السلع التموينية من خلال منافذ المشروعات .

 

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قامت بتشكيل لجنة مشكلة من الشركات المعنية ومديريات التموين بمعاينة منافذ  المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى والتأكد أن مساحة المنفذ لا تقل عن 30 مترا وتبعد بمسافة لا تقل عن 500 متر عن أقرب منفذ لطرح السلع التموينية، حيث يتم إعداد تقارير وإرسالها إلى الوزارة لأخذ الموافقات النهائية للبدء فى افتتاح المنافذ بالمرحلة الثالثة بالتوازى أيضا مع افتتاح بعض المنافذ المتبقية من المرحلة الثانية للمشروع، حيث سيتم معاينة كافة الطلبات الواردة للشركات سواء تقع فى مناطق الاحتياجات أو لا تقع فى نطاق الاحتياجات وسيتم الموافقة النهائية من وزارة التموين على المنافذ الموافقة للشروط وكذلك طبقا لاحتياجات كل منطقة.


التموين

مشروع جمعيتى

المحافظات

السلع الغذائية

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