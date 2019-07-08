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التقرير الطبى يحدد أسباب وفاة طفل داخل مخزن الهرم

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:00 ص
التقرير الطبى يحدد أسباب وفاة طفل داخل مخزن الهرم جثة|_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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عثرت الأجهزة الأمنية فى الهرم على جثة طفل مقتولًا داخل مخزن، وصرحت النيابة بتشريح جثمان الطفل للتوصل لأسباب الوفاة، خاصة مع عدم وجود أى آثار ظاهرية تشير إلى وجود عنف جنائى.

ويعمل رجال مصلحة الطب الشرعى على إعداد تقرير بشأن الأسباب التى أدت إلى وفاة الطفل، وتحديد عما إذا كان هناك شبهة جنائية حول وفاته من عدمه.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن أجهزة الأمن بمديرية الجيزة، تلقت إخطاراً يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مخزن، وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة طفل، وتم نقله إلى المستشفى وإخطار جهات التحقيق التى اتخذت القرارات سالفة الذكر.

ومن جانبها، تجرى الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة حول الواقعة، لكشف غموضها، وسماع أقوال شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط العثور على الجثة.


وحرر محضر بالواقعة

وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث

وتولت النيابة التحقيق

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