سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 01:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تعلن اليوم نسبة النجاح فى عينة اللغة الثانية للثانوية العامة

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:05 م
التعليم تعلن اليوم نسبة النجاح فى عينة اللغة الثانية للثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم إعلان نتيجة تصحيح العسنة العشوائية فى اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة اليوم.

وأضاف عبد الحكم، أنه بإعلان نسبة النجاح فى عينة اللغة الأجنبية الثانية تكون كنترولات الثانوية العامة انتهت من تصحيح العينات العشوائية فى جميع المواد الدراسية التى أدى فيها طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية 2019.

وانتهت الأربعاء 3 يوليو الجارى امتحانات الثانوية العامة  حيث عقدت  الامتحانات  ل 669 ألف طالب وطالبة منذ انطلاقها فى يونيو الماضى.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت رصدها قرابة 976 مخالفة بامتحانات الثانوية العامة ما بين محاولات غش إلكترونى وغش جماعى وتعدى على الملاحظين وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانوينة اللازمة حيال المتورطين فيها.

 

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2019

تصحيح العينة العشوائية للغة الأجنبية لاثانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انتهاء تصحيح 10 مواد بالثانوية العامة.. ارتفاع مؤشرات النجاح.. ونسبة التاريخ تتخطى الـ80% رغم الشكاوى من صعوبته.. طلاب علمى علوم الأكثر حظا فى مجاميع الثانوية.. والكنترولات تراجع المواد المنتهى تقديرها

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:00 ص

95.5 % نسبة نجاح العينة العشوائية لامتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة

الأحد، 07 يوليه 2019 04:50 م

لطلاب الثانوية العامة.. أماكن اختبارات القدرات لكليات التربية الفنية والموسيقية

الأحد، 07 يوليه 2019 03:55 م

لطلاب الثانوية العامة.. 8 معلومات عن نتيجة الامتحانات تعرف عليها

الأحد، 07 يوليه 2019 03:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة