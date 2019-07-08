التعليم: تطبيق المعايير الدولية فى طرق التدريس بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مد فترة تقديم الطلاب الذين أتموا المرحلة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 15 يوليو 2019.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن مدراس التكنولوجيا ذات طبيعة خاصة جعلتها تختلف عن جميع المدارس بمصر، فهي تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، ذلك بالإضافة إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر، ذلك بالإضافة إلي تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها.

وأضاف مجاهد، فى بيان صحفى اليوم الإثنين، أن الوزارة تعطي فرص متساوية لجميع الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، كضرورة اجتياز المتقدم اختبارات فى اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التى تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ذلك الإضافة إلي المقابلة الشخصية والكشف الطبى اللذان سيعقدان بمقر المدرسة المتقدم لها الطالب خلال شهري يوليو وأغسطس.

وقالت حبيبة عز مستشارة، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، إن المدارس التي تم مد فترة التقديم بها كالتالي:

1- مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع مجموعة شركات أمريكانا ومؤسسة مصر الخير، وتتخصص المدرسة بمجال إدارة وتشغيل المطاعم.

2- مدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية والمعهد الأوروبي للتنمية، وتتخصص المدرسة بمجال الصيانة الكهربائية.

3- I – Tech school for Applied Technology ، بالشراكة مع شركة IBM وإحدى مؤسسات المجتمع المدنى، وتتخصص المدرسة بمجال تكنولوجيا المعلومات وتعمل هذه المدرسة بنظام P-TECH. المعروف عالمياً.

وأضافت عز، أنه يتم توفير العديد من المميزات لطلاب تلك المدارس مثل البيئة التعليمية المتميزة، والتدريب العملي بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وإمكانية الحصول على مكافآت مالية أثناء فترات التدريب العملي، ومنح دراسية للطلبة المتفوقين، وأيضًا فرص تعيين في شركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

واختتمت عز، أنه جاري الآن العمل على إطلاق مدارس أخرى بمجالات متعددة بمختلف أنحاء مصر لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومن ضمن تلك المدارس مدرسة الشهيد محمد عبد الله الكفراوي بمحافظة الشرقية بالشراكة مع مؤسسة آل سويدي للتنمية، والتي ستصبح من أكبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك مدرسة أخري بمحافظة بورسعيد بالشراكة مع شركة سوموتومو والجايكا.

وأوضحت الوزارة أنه لمزيد من المعلومات حول كيفية التقديم وشروط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://emis.gov.eg /

الجدير بالذكر أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، هي مدارس مصرية ذات جودة عالمية، تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتعمل تلك المدارس علي تطبيق الجانب النظري على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ومعتمدة دولية، والجانب العملي من خلال توفير تدريب عملى للطلاب بمصانع وشركات الشريك الصناعي.