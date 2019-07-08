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التصريح بدفن جثة شاب انتحر شنقًا داخل منزله فى أبو النمرس

الإثنين، 08 يوليه 2019 06:35 م
التصريح بدفن جثة شاب انتحر شنقًا داخل منزله فى أبو النمرس انتحار - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى - محمد أبو عوض

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب انتحر شنقًا داخل منزله فى أبو النمرس، بسبب مروره بأزمة نفسية، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وكشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من ربة منزل يفيد العثور على ابنها مشنوقًا داخل غرفة النوم بمنزلهم فى أبو النمرس، ونفت وجود شبهة جنائية حول الواقعة.
 
وقالت الأم خلال الاستماع لأقوالها من جانب رجال المباحث، أن ابنها كان يعانى من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، بسبب حاجته للمال، وعدم وجود عمل مناسب له.
 
وكشف التقرير الطبى الخاص بالشاب المتوفى، أنه يرتدي ملابسه كاملة، وهناك أثر حز وأحمرار حول رقبته، ولا توجد اصابات أخري بباقي انحاء الجسد. 

 


ابو النمرس

انتحار

شاب ينتحر شنقا

ازمة نفسية

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