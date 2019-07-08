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التأمين الصحى: مهمة الوحدات الصحية تقديم الرعاية الأولية وتسجيل المواطنين

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:08 م
التأمين الصحى: مهمة الوحدات الصحية تقديم الرعاية الأولية وتسجيل المواطنين منظومة التأمين الصحى - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة التى تم تدشينها فى محافظة بورسعيد أول يوم يوليو الجارى، أن وحدات الرعاية الأولية تلعب دورا هاما فى توفير الخدمات الطبية للمواطنين المنتفعين، حيث يتم فبها عمليات تسجيل المواطنين، بالإضافة إلى حصولهم على خدمات الرعاية الأولية.
 
وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل فى منشوراليوم: وتتولى وحدات الرعاية الأولية وصحة الأسرة رعاية الأسر المقيمة فى النطاق الجغرافى للوحدات وتشمل خدمات الصحة الأولية والعلاجية والتشخيصية، والإحالة للمستوى الأعلى للرعاية، إلى جانب خدمات الطب الوقائى، على أن تتولى الدولة تكلفة تلك الخدمات.

وتابعت منظومة التأمين الصحى الشامل: تلتزم الدولة فى القانون الجديد بعلاج المؤمن عليهم لدى جهات تقديم الخدمة الصحية، إلى أن يشفوا أو تستقر حالاتهم أو يثبت عجزهم وللمؤمن علية الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة، وفى حالة لجوء المؤمن عليهم إلى إحدى جهات العلاج غير المتعاقدة فى الحالات الطارئة تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات.

يشار إلى أن محافظة بورسعيد بها 35 مركزا صحيا وطبيا، و7مستشفيات للإحالة، ويتم الكشف الأولى بالوحدات والحالات التى تحتاج الى رعاية صحية أعلى يتم إحالتها للمستشفيات للحصول على العلاج اللازم.

 


التأمين الصحى الشامل

منظومة التأمين

الوحدات الصحية

بورسعيد

التامين الصحي الشامل

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