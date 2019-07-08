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البابا تواضروس يلتقى نائب رئيس اتحاد المصريين للخارج ويبحثان تنشيط السياحة الدينية

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:05 م
البابا تواضروس يلتقى نائب رئيس اتحاد المصريين للخارج ويبحثان تنشيط السياحة الدينية البابا تواضروس ونائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج
سارة علام

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التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الاثنين، عادل حنفى نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج وذلك بالمقر الباباوى بالكاتدرائية.

ناقش البابا تواضروس مع نائب رئيس الاتحاد، سبل تنشيط السياحة الدينية بين المصريين بالخارج وعلى رأسها رحلة العائلة المقدسة التى يوليها البابا تواضروس عناية خاصة.

كان البابا تواضروس قد اجتمع بأساقفة المهجر مع شركة تابعة لصندوق تحيا مصر تولت تصوير رحلة العائلة المقدسة بكامل محطاتها عبر تقنية الواقع الافتراضى فى خطوة تسويقية تستهدف استقطاب سياح جدد للمزارات المقدسة.

تعتبر رحلة العائلة المقدسة من أهم مقاصد السياحة الدينية فى العالم حيث حظيت بزيارة السيد المسيح والعذراء فى القرن الأول الميلادى

 


تواضروس الثانى

المصريين بالخارج

عادل حنفى

نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج

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