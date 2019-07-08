"الانتماء ومواجهة التطرف" محاضرة لأئمة أثيوبيا بخريجى الأزهر

ألقى اللواء حمدى لبيب خبير الأمن القومى نائب مدير الشئون المعنوية سابقاً، محاضرة بعنوان "الانتماء ومواجهة التطرف"، وذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر لأئمة أثيوبيا، والتى تستمر فعالياتها حتى 17 من يوليو الجارى، ويحاضر قيها نخبه من الخبراء وعلماء الأزهر الشريف.

أكد لبيب أن الوحدة الوطنية يحققها الانتماء وهي تكون بين كافة الأطياف، و أن مفهوم الانتماء فى اللغة يعنى الانتساب، حيث أن هذا المفهوم يتجسّد فى انتماء الطفل بوالده واعتزازه به، والانتماء مفردة مشتقّة من النمو والكثرة والزيادة، حيث عرّف البعض الانتماء اصطلاحاً على أنّه الانتساب الحقيقى للوطن والدين فكراً ووجداناً، واعتزاز الأفراد بهذا الانتماء عن طريق الالتزام والثبات على المناهج والتفاعل مع احتياجات الوطن.

وأضاف لبيب أن الارهاب ينشأ لعدة ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية ودينية ونفسية ، موضحا ضرورة التصدى له والعمل على الحد من آثاره.

وأشار لبيب إلى أهمية دور الأزهر الشريف فى التصدى لهذه الجماعات الإرهابية التى تسئ لصورة الإسلام السمحة، ومواجهة موجات العنف والتطرف عن طريق نشر الفكر الازهرى الوسطى.