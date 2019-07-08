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الاتحاد الأفريقى: برلمانات 27 دولة أقرت اتفاقية التجارة الحرة القارية

الإثنين، 08 يوليه 2019 10:51 ص
الاتحاد الأفريقى: برلمانات 27 دولة أقرت اتفاقية التجارة الحرة القارية الرئيس السيسى يترأس القمة الأفريقية بالنيجر
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أكد الاتحاد الأفريقى أن برلمانات 27 دولة أقرت اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التى أطلقت رسميا أمس خلال القمة الاستثنائية الأفريقية التى تختتم أعمالها اليوم بنيامي عاصمة النيجر.
وأضاف الاتحاد الأفريقى – في بيان صدر اليوم – أن إجمالى الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بلغ 54 بعد توقيع نيجيريا وبنين أمس خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الاستثنائية بنيامي.
وأشار الاتحاد إلى أن الأدوات التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية تشمل شهادة المنشأ، ومنتدى التفاوض الإلكتروني، ورصد وإلغاء الحواجز غير الجمركية، ونظام الدفع الإلكتروني، ومرصد التجارة الإفريقي.
وقال الاتحاد الأفريقى إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ستعد الأكبر على المستوى العالمي منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية ، منوها بأن المنطقة تضم حاليا 2ر1 مليار شخص، ومن المتوقع زيادة عدد مستهلكيها إلى 5ر2 مليار شخص بحلول العام 2050.
ومن ناحية أخرى، وافق زعماء ورؤساء حكومات الدول المشاركة بقمة نيامي على اختيار غانا لاستضافة مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
كان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد، قد أشاد بالإطلاق الرسمي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ووصفها بأنها "لحظة تاريخية" في تاريخ القارة السمراء.


الاتحاد الأفريقى

النيجر

اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

قمة النيجر

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