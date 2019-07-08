الإثنين.. بدء اختبار المتقدمين لمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم بالأوقاف

كتب إسماعيل رفعت

تجرى اختبارات القبول للمتقدمين لمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم على مستوى الجمهورية يوم الإثنين 15 / 7 / 2019م بالمديريات التابعين لها.

ونبهت الأوقاف، على جميع المديريات تحديد مكان الاختبار وإعلانه بمقر المديرية والإدارات، وعلى موقع المديرية وموافاة الوزارة به فى موعد أقصاه الخميس 11 / 7 / 2019م لإعلانه مجمعًا على موقع الوزارة، مع تثبت المديرية من شخصية المتقدم، ومؤهله واستيفائه لشروط التقدم والحصول على نسخة منها فى ملف خاص لكل متقدم يشمل طلب التقدم وصورة البطاقة الشخصية وصورة المؤهل الدراسى وصورتين شخصيتين حديثتين.

وأعلنت الأوقاف، أسماء المتقدمين عبر الموقع الذين عليهم التوجه إلى مديرية الأوقاف التابعين لها لتسليم الملف الشخصي متضمنًا (طلب التقدم) المرفق بعد طبعه وملئه ، (صورة المؤهل – صورة الرقم القومي – صورتين شخصيتين حديثتين – ملف لحفظ الأوراق ) في الفترة من الاثنين 8 /7 / 2019م إلى الخميس 11 / 7 / 2019م.