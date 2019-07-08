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الأرصاد: غداً ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإثنين، 08 يوليه 2019 10:06 ص
الأرصاد: غداً ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب ــ أسامة عبد الحميد

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربيه وعلى جنوب سيناء، وتنشط أحيانا على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

 


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