سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 08:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الإثنين، 08 يوليه 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء كما تنشط أحيانًا على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 



الصغرى العظمى 


القاهرة 25 36 
شبين الكوم 25 36 
طنطا 24 35 
دمنهور 24 34 
الإسكندرية 25 32 
بلطيم 25 31 
مطروح 24 31 
السلوم 24 32 
سيوة 25 38 
بورسعيد 26 31 
دمياط 25 30 
الزقازيق 24 37 
الإسماعيلية 22 37 
السويس 23 36 
العريش 24 33
رفح 23 32 
رأس سدر 23 38
نخل 18 37
نويبع 27 37
طابا 26 35
كاترين 20 31 
الطور 26 34
شرم الشيخ 28 37
الغردقة 26 38 
مرسى علم 27 37 
الفيوم 23 37 
بنى سويف 23 37 
المنيا 24 37 
أسيوط 24 38 
سوهاج 25 39 
قنا 26 39 
الأقصر 27 41 
أسوان 28 41
أبو سمبل 27 42
الوادى الجديد 22 41 
شلاتين 27 37 
أبو رماد 28 37
حلايب 28 35 
رأس حدربة 29 33 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالي: 



الصغرى العظمى 


مكة المكرمة 29 43 
المدينة 26 43
الرياض 30 46 
المنامة 35 41 
أبوظبى 31 41 
الدوحة 34 44 
الكويت 34 49 
دمشق 20 36 
بيروت 26 30 
عمان 19 32 
القدس 20 30 
غزة 24 30
بغداد 28 46 
مسقط 30 35
صنعاء 17 28 
الخرطوم 27 38 
طرابلس 22 33
تونس 25 37 
الجزائر 24 30 
الرباط 15 24 
نواكشوط 22 27 


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 



الصغرى العظمى 


أنقرة 15 31 
إسطنبول 23 32 
إسلام آباد 28 39 
نيودلهى 26 36 
جاكرتا 24 33 
بكين 20 30 
كوالالمبور 24 31
طوكيو 18 24 
أثينا 22 35 
روما 22 34 
باريس 12 24
مدريد 18 31 
برلين 10 18
لندن 13 20 
مونتريال 14 26
موسكو 12 21 
نيويورك 21 29 
واشنطن 23 30

 


الأرصاد

حالة الطقس

الطقس

درجات الحرارة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: طقس غد حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة والعظمى بالعاصمة 36درجة

الأحد، 07 يوليه 2019 02:28 م

طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

السبت، 06 يوليه 2019 11:39 ص

الأرصاد: غدا طقس حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 37 درجة

السبت، 06 يوليه 2019 11:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السبت، 06 يوليه 2019 08:00 ص

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. الأجواء مستقرة والرطوبة عرض مستمر.. الأرصاد تكشف: طقس "الويك إند" حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة.. وتكشف العظمى بالعاصمة تتراوح بين 36 و 37 يوم مباراة مصر وجنوب إفريقيا

الخميس، 04 يوليه 2019 05:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابته.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابته.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

آليات " البترول" لتوفير احتياجات السوق من البنزين والسولار ×12 نقطة

آليات " البترول" لتوفير احتياجات السوق من البنزين والسولار ×12 نقطة

العالم يتحرك لمنع الجريمة.. بلجيكا واليابان والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تقف فى وجه "الزواج المبكر".. واليونيسيف تحذر من تعاسة 150 مليون فتاة فى جميع أنحاء العالم بحلول 2030 إذا استمر الوضع الحالى

العالم يتحرك لمنع الجريمة.. بلجيكا واليابان والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تقف فى وجه "الزواج المبكر".. واليونيسيف تحذر من تعاسة 150 مليون فتاة فى جميع أنحاء العالم بحلول 2030 إذا استمر الوضع الحالى

دراسة نرويجية تؤكد جمال وجه المرأة يساوى تأثير المخدر على الرجل

دراسة نرويجية تؤكد جمال وجه المرأة يساوى تأثير المخدر على الرجل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة