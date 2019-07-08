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اعتقال 6 أشخاص خلال احتجاجات فى هونج كونج

الإثنين، 08 يوليه 2019 08:47 ص
اعتقال 6 أشخاص خلال احتجاجات فى هونج كونج شرطة هونج كونج
أ ش أ

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أعلنت شرطة هونج كونج اعتقال 6 أشخاص خلال مظاهرة فى إحدى أشهر المناطق السياحية، حيث جاب عشرات الآلاف من المتظاهرين الشوارع احتجاجا على مشروع قانون تسليم المتهمين للصين.
ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين عن منظمى الاحتجاجات قولهم إن 230 ألف شخص ساروا فى شوارع كولون، فى أحدث موجة من المظاهرات المناهضة لمشروع قانون تسليم المتهمين إلى الصين لمحاكمتهم، فيما ذكرت الشرطة أن عدد المحتجين بلغ فى ذروته 56 ألفا.
وكانت اشتباكات قد اندلعت أمس الأحد بين المتظاهرين والشرطة لدى تفريق محتجين أغلقوا الشوارع بعد انتهاء الاحتجاج.
ويسمح مشروع القانون بتسليم المتهمين للصين لمحاكمتهم، وحتى إعدامهم ما يثير غضب وقلق المواطنين من أن يهدد ذلك وضع المدينة كمركز مالي دولي.


هونج كونج

مظاهرات هونج كونج

الصين

شرطة هونج كونج

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