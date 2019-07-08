اعتقال محتجين على التغير المناخى من أمام مصرفين فى سويسرا

رويترز

أغلق نشطاء معنيون بالدفاع عن البيئة مداخل مصرفي كريدي سويس في زوريخ ويو.بي.إس في بازل اليوم الاثنين في محاولة للضغط على مصارف سويسرية لوقف تمويل المشروعات التي تعتمد على الوقود الأحفوري‭ ‬لكن الشرطة تدخلت واعتقلت بعضا منهم.

وتسببت الاحتجاجات في توقف السيارات واجتذبت المارة في ساحة باراد في زوريخ وفي شارع بانهوفشتراسه الشهير للتسوق. وتدعو الجماعات المعنية بالبيئة لعصيان مدني لجذب الانتباه للأنشطة التي تسرع من وتيرة التغير المناخي.

وظلت الشرطة تراقب المحتجين الذين أتيحت لهم الفرصة للمغادرة وقتما شاءوا على مدى أكثر من ساعة قبل أن تتدخل وتستخدم مناشير وقواطع لفك السلاسل التي ربط النشطاء أنفسهم بها معا أو في أبنية.

وقالت فريدا كولمان المتحدة باسم جماعة العدالة المناخية‭ ‬الجماعية التي شاركت في تنظيم الاحتجاج لرويترز قبل الاعتقالات "ليس لدى سويسرا مناجم فحم ولا آبار بترول لكن تلك الأنشطة تُمول من هنا... المصارف هنا لها سمعة طيبة لكنهم يملون تحت هذه الصورة شديدة الصفاء أعمالا قذرة في كل أنحاء العالم".