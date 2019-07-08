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استمرار انقعاد غرف العمليات بالمحافظات لحين انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:15 م
استمرار انقعاد غرف العمليات بالمحافظات لحين انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين
كتبت آية دعبس

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قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، إن غرفة العمليات المركزية، والتى بدأت أعمالها منذ بداية امتحانات الثانوية العامة لمتابعة المعلمين المُشاركين بالامتحانات، مستمرة فى الانعقاد لمتابعة الأعضاء المُشاركين بأعمال التصحيح، لتلقى أى شكاوى من المُعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك لحين إنتهاء تصحيح الامتحانات.
 
 
وأوضح شاهين، فى تصريحات لليوم السابع، أن 53 نقابة فرعية، و315 لجنة نقابية، والنقابة العامة، جميعهم يتواجد بهم غرف عمليات، نظرا لاستمرار تواجد المُعلمين بالاستراحات، مشيرا إلى أن كل غرفة عمليات تتواصل مع المسئولين فى نطاقها، فور تلقيها أى شكوى، وفى حال صعوبة إنهاء أزمة ما، يتم تصعيدها لغرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، ومن ثم التواصل مع وزارة التربية والتعليم.
 
ولفت إلى أن كافة المشاكل التى وصلت إلى النقابة خلال فترة الامتحانات بسيطة، وتم إنهائها بشكل فورى فى اللجان.
 
 

نقابة المُعلمين

غرف عمليات نقابة المعلمين

عمليات نقابة المعلمين

الثانوية العامة

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