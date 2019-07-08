استعجال تقرير الطب الشرعى لشاب قتله 3 أشقاء بسبب تحرشه بشقيقتهم فى الوراق

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة العامة بشمال الجيزة تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان شاب قتل فى الوراق أثر مشاجرة نشبت بينه وبين 3 أشقاء، على خلفية اتهام الجناة للمجنى عليها تحرشه بشقيقتهم، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وكشفت التحقيقات أن خلافات نشبت بين المجنى عليه "محمود.ع" و 3 أشقاء دفعتهم للتشاجر، وخلال المشاجرة سدد أحد المتهمين للمجنى عليه طعنة نافذة من سلاح أبيض، أودت بحياته فى الحال.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل شاب، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل الرائد هانى مندور، رئيس مباحث الوراق، ومعاونه النقيب محمد جهاد حربى، إلى محل الواقعة.

وبالتحرى تبين أن المجنى عليه يدعى "محمود"، اعتدى عليه عاطل بسكين، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن مقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.