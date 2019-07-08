ارتفاع صادرت بطاطس المائدة والبصل لمليون و61 ألف طن

كتب عز النوبى

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بشأن صادرات المنتجات الزراعية الخضر والفاكهة، ارتفاع صادرت مصر من بطاطس مائدة والبصل إلى مليون و61 ألف طن، موضحا، أن محصول البطاطس احتل المركز الثانى فى الصادرات بـ 693 ألف و535 طنا ، والبصل المركز الثالث بـ 368 ألف و114 طنا، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية ، منذ بدء تصدير موسم المنتجات الزراعية فى الأول من يناير وحتى 3 من الشهر الجارى.

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن صادرات المنتجات الزراعية خاصة الخضر والفاكهة تشهد ارتفاعا ملحوظا فى التصدير، حيث احتلت البطاطس المركز الثانى بعد الموالح فى حجم الصادرات، والبصل المركز الثانى، مؤكدا أن جميع الصادرات الزراعية تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، أنه يجرى الشحن لجميع المنتجات الزراعية المصدرة دون عوائق، إلى جميع دول العالم، مؤكدا أن جميع الشحنات المصدرة من بطاطس المائدة إلى الاتحاد الاوروبى وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، موضحا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة.

وتابع "العطار" أن الحجر الزراعى يقوم بتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.