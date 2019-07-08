اجتماع بـ"الرى" لوضع أجندة مؤتمر مجلس مياه منظمة التعاون الإسلامى..اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

ناقشت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، مع الدكتورة تهانى سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل، أجندة مؤتمر مجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي والترتيبات الخاصة باجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للمبادرة الرئاسية للبنية التحتية والذى سيتم عقده على هامش أسبوع القاهرة للمياه، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أكتوبر المقبل.

وأوضحت سيد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الافريقى، تم التنسيق ليستضيف أسبوع القاهرة للمياه اجتماع وزراء المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بإفريقيا والتى تجمع 11 دولة، و تطرح عدد من مشروعات الربط بين دول القارة منها ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، والقاهرة – كيب تاون، موضحة أن هذه المشروعات مطروحة للمناقشة فى أجندة الاجتماع.

وقالت وزارة الرى، إن المؤتمر سيكون بمثابة فرصة للأكاديميين والعلماء وصانعي السياسات وخبراء الموارد المائية من جميع أنحاء العالم، لعرض ومناقشة القضايا والخطط والإجراءات الرئيسية المتعلقة بالاستجابة لتحديات ندرة المياه، كما أنه يهدف إلى عرض ما تم إنجازه خلال العام الماضي لترجمة الرؤية التى تم وضعها فى أسبوع القاهرة الأول للمياه 2018 إلى إجراءات نحو أفضل الممارسات وخطط التنفيذ المناسبة بالإضافة إلى التـأكيد على نقل المعرفة والحصول عليها من خلال دعم نماذج الأعمال العامة والخاصة الناجحة وتحديد الفرص والعوائق واحتياجات بناء القدرات، والذى يأتى تتويجاً للنجاح الذى حققه أسبوع القاهرة الأول للمياه والذى عقد فى أكتوبر 2018.

وأضافت الوزارة، أنه تم تنظيم ورشة العمل إطلاق أسبوع القاهرة للمياه 2019 للتعريف بأنشطة الأسبوع وأهدافه والفاعليات التي ستقام علي هامشه والمخرجات المرجوة وخطوات العمل القادمة، حيث تم طرح أفكار جديدة وبحث سبل المشاركة فى فاعليات الاسبوع، وخلق قنوات اتصال جديدة بين القائمين على الأسبوع وكافة شركاء التنمية والمنظمات الإقليمية والدولية.