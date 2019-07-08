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إيران تبدأ فى تخصيب اليورانيوم بنسبة 5ر4 %

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:06 م
إيران تبدأ فى تخصيب اليورانيوم بنسبة 5ر4 % مساعد وزيرالخارجية الإيرانى ​عباس عراقجى
أ ش أ

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بدأت إيران اليوم الإثنين فى تخصيب اليورانيوم بنسبة 5ر4 % ، وهو ما يعنى انتهاكها للحد الذى حددته الاتفاقية النووية لعام 2015 مع القوى العالمية..حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية نقلا عن المتحدث باسم الوكالة النووية الإيرانية بهروز كمال وندى.
وكان مساعد وزيرالخارجية الإيرانى للشئون السياسية ​عباس عراقجى​ قد صرح في وقت سابق بأن قرار بلاده ليس انتهاكا للاتفاق النووي..مؤكدا أن طهران أمهلت الاتحاد الأوروبي 60 يوما للوفاء بالتزاماته بشأن الاتفاق النووي.
وشدد عراقجي على أن بلاده ملتزمة بالاتفاق لكن يجب أن يكون هناك في الجانب الأوروبي المقابل وفاء للعهود..مشيرا إلى أن باب الدبلوماسية لايزال مفتوحا لإنقاذ الاتفاق النووي ولكن بمبادرات جديدة.


إيران

عباس عراقجى

تخصيب اليورانيوم

الاتفاق النووى الإيرانى

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