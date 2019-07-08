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إندونيسيا ترفع التحذير من تسونامى بعد زلزال قوى ولا أنباء عن أضرار

الإثنين، 08 يوليه 2019 06:00 ص
إندونيسيا ترفع التحذير من تسونامى بعد زلزال قوى ولا أنباء عن أضرار زلزال أندونيسيا - أرشيفية
جاكرتا (رويترز)

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لم ترد تقارير، اليوم الاثنين، عن أضرار كبيرة فى إندونيسيا، جراء زلزال قوى شدته 6.9 درجة وقع قبالة الساحل الشمالى الشرقى لجزيرة سولاويسى، مساء أمس، ورفعت السلطات التحذير من موجات مد عملاقة (تسونامى).

كانت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، ذكرت أن الزلزال وقع فى البحر على عمق 36 كيلومترا وكان له عدد من التوابع الأضعف، وأصيب سكان بعض المدن بالذعر بعدما هز الزلزال المبانى، وحثت السلطات الناس على التوجه لمناطق أعلى.

وقال يوسف لطيف، المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ "لم ترد تقارير عن أضرار أو خسائر بشرية فى ترناتى"، فى إشارة إلى المدينة الأقرب إلى مركز الزلزال.

لكن وسائل إعلام ذكرت أن أضرارا طفيفة لحقت ببعض المستشفيات فى ترناتى الواقعة على بعد نحو 130 كيلومترا من مركز الزلزال، مما اضطر تلك المستشفيات لإجلاء المرضى.

وقال سكان فى مدينة مانادو الساحلية القريبة إنهم شعروا بهزات قوية لعدة ثوان، لكن لم ترد أنباء عن أضرار.

 

 


اندونيسيا

زلزال

توسونامى

زلزال اندونيسيا

وكالة الجيوفيزياء

جزيرة سولاويسى

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