إصابة 8 أشخاص فى حادثين بطريق بأسيوط

أسيوط – ضحا صالح

أصيب 8 أشخاص في حادثي طريق الحادث الأول تصادم توك توك وسيارة ربع نقل ، وتم نقل المصابين الي مستشفي اسيوط الجامعي والحادث الثاني تصادم سيارة أجرة وتروسيكل وتم نقل المصابين لمستشفي أسيوط العام.

وكان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقي اخطارا من مركز شرطة صدفايفيد ورود بلاغ من الأهالى يفيد تصادم توك توك بسيارة ربع نقل وبالإنتقال والإسعاف تبين إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور وتم نقل المصابين الي المستشفي واصابة 3 اشخاص اخرين في تصادم سيارة اجرة مع تروسيكل بطريق دشلوط ديروط وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.