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إصابة 11 مواطن بنزلة معوية بالقرنة والطب الوقائى يحقق فى الواقعة

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:09 م
إصابة 11 مواطن بنزلة معوية بالقرنة والطب الوقائى يحقق فى الواقعة مستشفى القرنة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أصيب 11 مواطنا بينهم أطفال وسيدات بنزلة معوية حادة بمدينة القرنة غربي محافظة الأقصر، وتم نقلهم لمستشفي القرنة المركزي لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، وإنتقل قيادات مديرية الصحة للمستشفي للإطمئنان علي المواطنين وفحص حالاتهم.

وفور توافد المواطنين المصابين من نجع الحوامد بمدينة القرنة للمستشفي تم البدء في سحب عينات دم لهم وتحليلها للتأكد من سبب الإصابة، فيما قرر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة تشكيل لجنة من إدارة الطب الوقائي للتحقيق في الأمر وتحليل عينات دم للأهالي.

ومن جانبه قال المواطن شعبان أحمد إبن مدينة القرنة، أن الإصابات جاءت للمواطنين الذين يقطنون بجوار أحد مرشحات المياة بالقرية، ومن المحتمل أن ترتفع الإصابات خلال الساعات المقبلة نظراً لتلوث مرشح المياة وإختلاطه بمياة الشرب التي تدخل المنازل.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

مستشفي القرنة المركزي

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تسمم القرنه

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