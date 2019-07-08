إصابة مدنى هندى إثر انتهاك القوات الباكستانية لوقف إطلاق النار بكشمير

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أصيب مدنى هندى فى إطلاق نار للقوات الباكستانية بمنطقة "راجورى" بولاية "جامو وكشمير" المتنازع عليها بين البلدين.

وذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية أن هذه الواقعة جاءت بعد مرور يومين على انتهاك القوات الباكستانية لوقف إطلاق النار على طول خط المراقبة في منطقة "راجوري" ذاتها، مما دفع قوات الجيش الهندي إلى الرد وقتها إلا أنه لم تقع أي خسائر في الأرواح أو إصابات لأي شخص أثناء إطلاق النار والقصف.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران أحدهما هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" والآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".