إجراء جراحة لاستئصال جزئى لمعدة مريض لوجود ورم سرطانى منفجر بمستشفى أشمون

المنوفية _محمد فتحى

أجرى فريق جراحى بمستشفى أشمون العام برئاسة الدكتور أيمن رشدى،وإشراف الدكتور أسامة الفيومى، جراحة لاستئصال جزئى للمعدة لوجود ورم سرطانى منفجر لمريض عمره 47 عاما .

كما تم إعادة توصيل الأمعاء الدقيقة على الجزء المتبقى للمعدة، وحالة المريض مستقرة،وتضمن الفريق نخبة من استشارى الجراحة من بينهم الدكتور بدوى عبد الملاك، والدكتور أسماء سمير،واستشارى التخدير الدكتور تامر كرم .

وتقدم الدكتور نصيف حفناوى وكيل الوزارة، بخالص الشكر للفريق الطبى من أطباء وتمريض والعاملين بمستشفى أشمون العام على الجهد المبذول لتقديم خدمة طبية جيدة للمرضى.