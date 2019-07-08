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أ ش أ: بدء التشغيل التجريبى لمطار العاصمة الإدارية غدا الثلاثاء

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:07 ص
أ ش أ: بدء التشغيل التجريبى لمطار العاصمة الإدارية غدا الثلاثاء العاصمة الإدارية الجديدة
أ ش أ

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تستعد وزارة الطيران المدنى، للتشغيل التجريبى لمطار العاصمة الجديد، غدا الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية.

وقالت مصادر بوزارة الطيران، إن الوزارة انتهت من كافة التجهيزات الخاصة بالمطار وأصبح جاهزا للافتتاح تماما، موضحة أن الشركة الوطنية "مصر للطيران" أنهت تجهيزاتها داخل المطار، حيث تم فتح الأسواق الحرة بصالتى الوصول والسفر استعدادا للتشغيل التجريبى.

وكان وفد من قيادات وزارة الطيران المدنى، قد تفقد قبل أيام تجهيزات صالتى السفر والوصول وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة سير الحقائب، ومهبط الطائرات وبرج المراقبة الجوية للوقوف على جاهزية المطار للتشغيل التجريبى، وتوافر كافة الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية بالمطار بالشكل المطلوب.

ويسهم مطار العاصمة الدولى، بشكل كبير فى خدمة سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن محافظات القناة، كما سيدعم حركة السياحة والسفر، فضلاً عن تخفيف التكدس التشغيلى لمطار القاهرة الدولى.

كما سيسهم المطار بشكل كبير فى تنمية منطقة السويس والعين السخنة التى تحتوى على الموانئ البحرية وهى: (السويس – الادبية – العين السخنة)، التى تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة والاستثمار، ومن المخطط لهذه المنطقة إقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز لوجيستى وصناعى عالمى ويخلق مناخا استثماريا إيجابيا يخدم الاقتصاد القومى.

 


القاهرة

العاصمة الادارية

العاصمة الادارية الجديدة

مطار العاصمة الادارية

مطار القاهرة

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