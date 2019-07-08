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أهالى الشرقية يطالبون بتطهير ترعة "جزيرة النص" لرى محاصيلهم

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:00 ص
أهالى الشرقية يطالبون بتطهير ترعة "جزيرة النص" لرى محاصيلهم ترعة النص بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعرب المزارعون من أهالى قرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، عن استيائهم بسبب عدم وصول مياه الرى لإراضيهم، لعدم تطهير ترعة جزيرة النص المغذية لهم. 

ويقول محمود نصر لـ "اليوم السابع"، أن ترعة جزيرة النص والكائنة بنطاق الوحدة المحلية بالنوافقة تغذى أكثر من 60 ألف فدان من قرى المارة بها، منها قرى "أم عجرم وجزيرة النص"، لافتا أن الترعة لم يتم تطهيرها منذ فترة طويلة، مما أدى لتركم الحشائش والقاذورات فى المجرى المائى وإعاقة وصوله لكل الأرضى المربوطة عليها 

وطالب الأهالى مديرية الرى بسرعة تطهير الترعة المغذية لأراضيهم، لرى المحاصيل 

ومن جانبه أكد المهندس مجدى الشحات رئيس الإدارة المركزية للرى محافظة الشرقية، أن أعمال تطهير الترع والمجارى المائية تجرى على قدم وساق بالمحافظة، أنه يقوم بنفسه بالإشراف على أعمال التطهيرات للتأكد من وصل مياه الرى للأراضي، مضيفا أنه مر على الترعة الرئيسة القبلية أيسر بحر البقر لمتابعة أعمال التطهيرات ونزع حشائش ميكانيكى بالترعة والوقوف على مشاكل المنتفعين بالمنطقة والعمل على حلها، وأنه سيكلف مسئول المركز بالمرور على ترعة النص واتخاذ ما يلزم لتوفير المياه للري

ترعة جزيرة النص بالشرقية (1)
ترعة جزيرة النص بالشرقية 

 

ترعة جزيرة النص بالشرقية (2)
ترعة جزيرة النص بالشرقية

 

ترعة جزيرة النص بالشرقية (3)
ترعة جزيرة النص بالشرقية

 

ترعة جزيرة النص بالشرقية (4)
ترعة جزيرة النص بالشرقية

 


تطهير ترعة جزيرة النص

رى الشرقية

رى المحاصيل

الشرقية

اهالى قرى مركز فاقوس

المحاصيل

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