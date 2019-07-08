أمين الجامعات الأفريقية: لا توجد جامعة فى العالم تستقبل الوافدين مثل الأزهر

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولي لقادة التعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، أن احتضان جامعة الأزهر للطلاب الوافدين من أفريقيا وغيرها، هو دور عظيم، ولا توجد جامعة فى العالم تفعله لخدمة العلم والطلاب.

وأوضح أن اتحاد الجامعات الأفريقية، يحاول حل المشكلات التى تواجه التعليم العالى فى القارة، وإنتاج ثروة بشرية ذات جودة عالية من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية من خلال وضع استراتيجية مطورة للتعليم العالى بالقارة الأفريقية.

ونوه، أن اتحاد الجامعات الافريقية أسس مكتب لشمال أفريقيا فى واشنطن من أجل العمل مع أهالينا في المهجر ونتيجة لذلك شارك فى هذا المؤتمر عدد من أبناء المهجر.