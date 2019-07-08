أمين الجامعات الأفريقية: لا توجد جامعة فى العالم تستقبل الوافدين مثل الأزهر

قال البروفيسور، إيتين إيهيلى، الأمين العام لاتحاد الجامعات الأفريقية، أن مصر ملتزمة بشكل كبير بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي في تطوير العملية التعليمية، موجها الشكر والتقدير العميق بسبب الجهود والالتزامات لصالح التعليم العالى فى مصر وأفريقيا، منوها أننا لم نحظ بالضيافة بالشكل الذى رأيناه فى مصر.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولي لقادة التعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، أن احتضان جامعة الأزهر للطلاب الوافدين من أفريقيا وغيرها، هو دور عظيم، ولا توجد جامعة فى العالم تفعله لخدمة العلم والطلاب.
وأوضح أن اتحاد الجامعات الأفريقية، يحاول حل المشكلات التى تواجه التعليم العالى فى القارة، وإنتاج ثروة بشرية ذات جودة عالية من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية من خلال وضع استراتيجية مطورة للتعليم العالى بالقارة الأفريقية.
ونوه، أن اتحاد الجامعات الافريقية أسس مكتب لشمال أفريقيا فى واشنطن من أجل العمل مع أهالينا في المهجر ونتيجة لذلك شارك فى هذا المؤتمر عدد من أبناء المهجر.
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ويأتي المؤتمر الذي يعقد كل عامين؛ تحت عنوان «دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية»، والذي يقام لأول مرة بمصر تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ويعد هذا المؤتمر أكبر اجتماع لكبار المسئولين عن مؤسسات التعليم العالي، بهدف البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة من أجل تنمية وتطوير التعليم العالي فى الجامعات والمؤسسات التعليمية على وجه عام، وأفريقيا على وجه الخصوص.
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (8)
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