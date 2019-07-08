أمن المنيا يحرر فتاة حبسها والدها بغرفة مظلمة لمطالبتها بميراث والدتها

المنيا: فريق المحافظات

تمكنت أجهزة الأمن فى المنيا من تحرير فتاة قيدها والدها وبعض أقاربها بالسلاسل، وقاموا بحبسها داخل منزلها بمركز ديرمواس جنوب المحافظة، بعد أن طالبت بحقها من ميراث والدتها المتوفاة منذ عدة سنوات.

كان اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بورود بلاغ من أهالى منطقة البرج بالمدينة، بتواجد فتاة محبوسة داخل منزلها، وعلى الفور انتقل المقدم محمد الدروى رئيس مباحث المركز، وتبين أن الفتاة تدعى "نورا-ع-م" 30 عاما، وعثر عليها مقيدة بسلاسل وأقفال حديدية، وتم نقلها للمستشفى العام، بعد اصابتها بحالة إعياء شديدة وتوجد آثار تورمات وسجحات بأنحاء متفرقة من الجسم.

كشفت التحريات الأولية أن الفتاة تعرضت لاعتداء من جانب والدها الذى تزوج عقب وفاة والدتها، وأبناء خالها بسبب خلاف على تقسيم الميراث الخاص بوالدتها المتوفاة، وهو عبارة عن نصف فدانى زراعى كائن بإحدى القرى يقدر بمبلغ 400 ألف جنيه، وحينما أصرت على أخذ حقها قيدوها بالسلاسل والأقفال الحديدية، وانهالوا عليها بالضرب.

تم إلقاء القبض على والدها، وأبناء خالها كل من: "م-ا" و"ح-ا"، وتم عرضهم على النيابة العامة والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.