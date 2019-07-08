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أعرف.. كيف تتصرف المحكمة فى الدعوى حال غياب أطرافها؟

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:00 م
أعرف.. كيف تتصرف المحكمة فى الدعوى حال غياب أطرافها؟ محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية، حالات حضور أو غياب أطراف الدعوى، وما الذى على المحكمة فعله حيال ذلك ، سواء إذا كانت تحكم فى الدعوى أو تقرر شطبها

ونصت المادة ( 82 ) من القانون على " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها ، فإذا انقضي ستون يوما ولم يطـلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن، وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولي وحضر المدعى عليه.

 كما نصت المادة ( 83 ) على " إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك 
ولا يجوز للمدعى أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولي كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما".

أما المادة ( 84 ) فتحدثت عن تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة ، ونصت على "إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولي وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم تكن قد أعلن لشخصه كان علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلي جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضورياً 
فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الأخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلي جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ، ويعتبر الحكم في الدعوى حكماً حضوريا في حق المدعى عليهم جميعاً
وفي تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته أو في هيئة قضايا الدولة ، بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه".


قانون المرافعات المدنية والتجارية

الحضور والغياب لأطراف الدعوى

موقف المحكمة حال غياب المدعى والمدعى عليه

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