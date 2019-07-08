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أسعار العملات اليوم الاثنين 8_7_2019

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:26 ص
أسعار العملات اليوم الاثنين 8_7_2019 عملات _ أرشيفية

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تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 8-7-2019، فى مختلف البنوك المصرية ومن العملات، وبلغ سعر الدولار 16.55 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع بالبنك المركزى المصرى، واستقر سعر الريال السعودى عند 4.41 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع فى البنك الأهلى المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، والتى جاءت كالتالى:

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.55 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.57 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.57 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.57 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.57جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم،انخفاضا طفيفاوفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.59 للشراء، 18.72 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم،ارتفاعا طفيفا ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.73 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.41 جنيه للشراء، و4.45 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم،انخفاضا طفيفا وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 54.48 جنيه للشراء، 54.93 جنيه للبيع.

 


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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