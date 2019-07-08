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أخبار × 24 ساعة.. التموين: مخزون السلع الأساسية يكفى 4 أشهر

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التموين: مخزون السلع الأساسية يكفى 4 أشهر سلع غذائية - أرشيفية
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

التموين: 8 عقود لإنشاء مناطق لوجيستية ومراكز تجارية بالمحافظات

التموين: مخزون السلع الأساسية يكفى 4 أشهر

التأمين الصحى الشامل: التزام كل الجهات بإخطار الهيئة ببيانات العاملين بها

منظومة التأمين الصحى تكشف آليات تسعير الخدمة للتعاقد مع المنشآت الطبية

التأمين الصحى الشامل: قبول علاج غير المسددين للاشتراكات بالطوارئ لحين السداد

مصادر: أسئلة امتحان الدور الثانى للدبلومات الفنية جاهزة

لطلاب أولى ثانوى.. 5 معلومات عن امتحان الفرصة الثانية تعرف عليها

نقابة الفلاحين: تراجع أسعار الخضروات والفاكهة بسبب عرض إنتاج الصوب الزراعية

الانتهاء من قانون الصيد وخريطة على ساحل البحر الأحمر للاستزراع السمكى

58 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 3036 فدان خلال عام

"الهجرة" توضح إجراءات حضور مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج

الأرصاد: طقس غد حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة والعظمى بالعاصمة 36درجة

صور.. 160 طالبا يؤدون اختبارات القدرات لأول مرة بـ"إعلام القاهرة"

التعليم العالى: 35 ألف طالب سجلوا لإجراء اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

مكتب التنسيق: الطالب يحتسب لائقا باختبارات القدرات عند تحقيقه 70 %

 


اتحاد الكره

التموين

السلع الاساسيه

التامين الصحى

منظومه التامين الصحى

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