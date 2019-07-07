هشام طلعت مصطفى يطور مدينتى لتصبح الأولى من نوعها فى مجال الخدمات

كتب هانى الحوتى

هشام طلعت مصطفى يواصل أعمال التطوير فى "مدينتى"

شرط أساسى لشراء أى عقار توافر الخدمات حوله، ولذا إذا كنت تريد شراء عقار بمدينتى فاطمئن كل الخدمات حواليك من حكومى أو خاص، وليس هذا فقط وإنما كل ذلك مراقب بالكاميرات لإحكام السيطرة الأمنية بالمدينة طبقاً لأحدث التقنيات الحديثة، ونعرض فى التقرير التالى جزءا من الخدمات المتميزة بالمشروع، والتى تجعل من مدينتى التي أنشأها هشام طلعت مصطفى بالفعل "مدينة عالمية على أرض مصرية".

شهر عقارى ومكتب خدمات جديد للبريد ونقطة شرطة وخدمات أخرى فى الطريق

ميزة لم تكن موجودة بالكومباوندات حتى لكبار المطورين العقاريين فى مصر، هى وجود الخدمات الحكومية، ولكن إدارة مدينتى بقيادة هشام طلعت مصطفى غيرت هذا المفهوم، إذ يضم مشروع مدينتى أهم الخدمات الحكومية التى يحتاجها المواطن وهى نقطة الشرطة والسجل المدني، وانضم لها مكتب شهر عقارى، وقريباً مقر جديد لمكتب بريد مدينتي.

وافتتح مكتب الشهر العقاري في مدينتي بداية الأسبوع الجارى، وأناب المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، المستشار أشرف محمد رزق، مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، والذى يقع خلف نقطة الشرطة وسنترال المدينة.

ويستطيع سكان مدينتي الآن إنهاء كافة متطلباتهم بمكتب الشهر العقاري الجديد من توثيق وشهر وتسجيل لكافة أنواع المحررات والعقود والتوكيلات طبقاً للقوانين المنظمة لأعمال الشهر العقاري.

خدمات غير حكومية

ولم تقتصر إدارة مدينتى، على توفير خدمات حكومية فقط، بل وفرت أيضا خدمات خاصة مثل عدد من المحلات التجارية لكبرى "البرندات" العالمية، وفروع لأكبر شركات الاتصالات والبنوك العاملة في السوق المصري بـ "الأوبن أير مول" بمدينت، وهو ما فكر فيه هشام طلعت مصطفى.

ويعد الأوبن أير مول، هو أكبر مول تجاري من نوعه بالمنطقة من حيث المساحة، ويقدم أفضل الخدمات بمشاركة ماركات عالمية، وتم مراعاة استيعاب بارك المول لأكثر من 4000 سيارة من طريق السويس، بالإضافة إلى 2000 سيارة من داخل المدينة، وبالفعل تم افتتاح جزء كبير من المول التجاري الجديد بمدينتي وجاري الآن العمل على استكمال باقي الافتتاحات، ويتميز الأوبن آير مول بوجود ترام – تم استيراده من انجلترا – لنقل السكان بين المباني المختلفة للمول.

مدينة متكاملة

وحتى تكتمل صورة الخدمات المتكاملة، تم افتتاح المسجد الجامع الذي يضم دار للمناسبات ومدرسة علمية تقوم بتدريس القرآن الكريم ومواد شرعية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وبناء على طلب الآلاف من سكان مدينتي تقوم مجموعة طلعت مصطفى ببناء مدرسة تجريبية لأبناء السكان داخل المدينة ، وجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات والفرش خلال الفترة القادمة تمهيداً لتسليم المدرسة إلى وزارة التربية والتعليم لبدء الدارسة في العام الدراسي الجديد 2019 / 2020 .

وفي إطار توفير الخدمات المتكاملة لسكان المدينة التي أنشأها هشام طلعت مصطفى، تم تشغيل سيارة إسعاف بالمدينة مجهزة بوحدة عناية مركزة على مدار 24 ساعة ، وقريباً البدء في الأعمال الإنشائية الخاصة بمستشفى عالمية بمدينتي.

نادى مدينتى

ولأن الرياضة يجب أن تكون أسلوب حياة، حرصت إدارة مدينتى على إنشاء نادي وفقا لخطة هشام طلعت مصطفى والذى شهد عمليات تطوير في الفترة السابقة، حيث تم افتتاح مجمع للاسكواش يضم 11 ملعباً تم تصميمهم وفقاً للمعايير العالمية، ويستضيف العديد من البطولات المحلية والدولية تحت رعاية الاتحاد المصري للاسكواش، كما تم مؤخراً افتتاح مجمع حمام السباحة الأوليمبي يضم حمام سباحة أوليمبي وأخر مغطى، فضلاً عن افتتاح الكلوب هاوس بنادي مدينتي الذي تم فرشه بأفخر وأجود أنواع الآثاث.

ولم تغفل إدارة مدينتى، المظهر الجمالى للمشروع، إذ بدأت مؤخراً أعمال تطوير في كافة مناحي الحياة، حيث تم تطوير اللاند سكيب ومناطق الجولف والبحيرات، كما تم تطوير مخرات السيل بالمدينة لتصبح ذات شكل جمالي، كما تم تطوير مناطق العمارات بالمدينة من خلال إعادة دهان الواجهات وتطوير مداخل العمارات.

الأمن

ولإحكام السيطرة الأمنية بالمدينة طبقاً لأحدث التقنيات الحديثة، تم البدء في تغطية كافة المناطق بالمدينة بكاميرات المراقبة وجاري الانتهاء منها خلال الشهور القادمة.

كما تم تشغيل 4 خزانات عملاقة للمياه لتفي باحتياجات المدينة في حال انقطاع المياه ، وقريباً دخول الخزان الخامس والسادس للخدمة.