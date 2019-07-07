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مرض جنون الحواجب.. كيف تتسبب الهرمونات والشيخوخة فى تساقط شعر حاجبيك

الأحد، 07 يوليه 2019 12:00 ص
مرض جنون الحواجب.. كيف تتسبب الهرمونات والشيخوخة فى تساقط شعر حاجبيك تساقط شعر الحواجب
كتبت هند عادل

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هناك العديد من الأسباب المحتملة لتساقط شعر الحواجب أهمها وجود خلل بالهرمونات أو الاصابة بمرض جلدى أو سوء تغذية او أثار جانبيه لبعض الأدوية، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

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تساقط شعر الحاجب يعرف طبيا بإسم "نقص صُلب الحواجب" أو "مرض جنون الحواجب" وهى حاله تؤدى إلى  ترقق أو فقدان الشعر في الحواجب وتحدث عند كلا من الذكور والإناث.

وقد يلاحظ تساقط شعر الحواجب على أحد الجانبين أو كلاهما،  يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الحكة والجلد الجاف وفقدان الشعر أو ترقق الشعر على أجزاء أخرى من الجسم.

أسباب تساقط شعر الحواجب
 

الشيخوخة قد تسبب تساقط شعر الحاجب، حيث تتوقف بعض بصيلات الشعر عن إنتاج الشعروتصبح أعمدة الشعر أكثر دقة،كما  يبدأ الشعر أيضًا في فقدان لونه  ليصبح أبيضًا أو رماديًا.

أسباب_تساقط_الحواجب

الاختلالات الهرمونية

الخلل في هرمونات الغدة الدرقية يمكن أن يسبب تساقط شعر الحاجب، ففرط نشاطها أو قصورها عن العمل يصاحبه الكثير من المشاكل الصحية.  

اختلال جهاز المناعة

تتطور ظروف المناعة الذاتية عندما يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ خلايا الجسم الخاصة به قد يهاجم الجهاز المناعي الخلايا السليمة التي تسهم في نمو الشعر هذا يمكن أن يؤدي إلى ترقق الشعر أو تساقطه، مثل الاصابة بمرض الثعلبه.


الحواجب

سقوط شعر الحواجب

اسباب تساقط شعر الحواجب

سقوط الشعر

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