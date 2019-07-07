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كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

الأحد، 07 يوليه 2019 11:00 م
كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟ البنك الدولى
كتب – إسلام سعيد

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شهد الاقتصاد الوطنى عدد من الإشادات الدولية، والتى حاءت من كبريات المؤسسات الدولية، والشخصيات القيادية سواء من البنك الدولى أو صندوق النقد، وعدد من مؤسسات التصنيف الدولية، منها فيتش وستاندر أند بورز، وغيرها من البنوك والمؤسسات المالية الضخمة.

بنك "ستاندرد تشارترد" يقول أن اقتصاد مصر ضمن  أكبر 10 اقتصاديات في العالم عام ‏‏2030‏

البنك الدولى: بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي زادات المساعدات الاجتماعية والاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادي.

 كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى: مصر حققت الاستقرار الاقتصادى الكلي، ومعدل النمو من أعلى المعدلات فى المنطقة.

 تونى بلير رئيس الوزراء البريطانى الأسبق يشيد بالاصلاح ويؤكد: مصر تسير على الطريق الصحيح.

 مؤسسة موديز: اقتصاد مصر تملك قدرا أعلى لاستيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية

 ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد: النظرة العامة للاقتصاد الكلى فى مصر إيجابية مدعومة بتطبيق قوى للسياسات


اقتصاد مصر

تحسن الاقتصاد

الاقتصاد المصرى

المؤسسات الدولية

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