قضاء فرنسا يغرم الدولة 500 يورو لصالح أحد منفذى هجمات باريس

كتب أحمد علوى

أدان القضاء الفرنسى المتمثل فى المحكمة الإدارية فى فرساى أن الدولة الفرنسية مدينة للإرهابى الناجى الوحيد من هجمات باريس المعروفة إعلاميا بهجمات 13 نوفمبر (2015).

واعتبرت المحكمة الإدارية فى فرساى أن شروط مراقبة واحتجاز الناجى الوحيد من الارهابيين، غير عادلة أو قانونية، مشيرة إلى أن ظروفه احتجازه حادة ومشددة للغاية.

وفرض القضاء الإدارى على الدولة الفرنسية غرامة قيمتها 500 يورو تقدم إلى صلاح عبد السلام.

"يتجاهل المرسوم الوزارى المادتين 34 و37 من الدستور، التى قسمت سلطات كل من السلطة التشريعية والسلطة التنظيمية".

وبدأ كل شىء فى عام 2016. بعد مضى أكثر من أربعة أشهر، حيث تم اعتقال صلاح عبد السلام فى بروكسل فى 18 مارس 2016 وتم تسليمه إلى السلطات الفرنسية فى 27 أبريل واحتُجز فى سجن فلورى ميروجيسا الواقع قرب العاصمة الفرنسية باريس، والأكبر فى أوروبا والذى يأوى العناصر الأكثر خطورة على الإطلاق.