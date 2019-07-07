عميد الفنون الجميلة: لا دورات تدريبية خاصة باختبارات القدرات داخل الكلية

كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور سيد قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، أنه لا يوجد أى دورات تدريبية خاصة باختبارات قدرات الثانوية العامة تعقد داخل الكلية، مشيرا إلى أن الكلية غير مسئولة عن أى دورات تدريبية خاصة باختبارات القدرات.

وأضاف قنديل، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة ( فنون ) تشتمل على اختبار تصميم واختبار رسم واختبار ذكاء ومعلومات عامة، أما اختبار قسم ( عمارة) فيضم اختبار الرسم المعمارى، اختبار تاريخ العمارة واختبار ذكاء ومعلومات عامة للتخصص.