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الأحد، 07 يوليه 2019 12:49 م
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ضبط 5 طن سولار مخبأه بداخل مخزن بالفيوم

الأحد، 07 يوليه 2019 12:33 م
ضبط 5 طن سولار مخبأه بداخل مخزن بالفيوم ضبط سولار - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى

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شنت مديرية أمن الفيوم بقيادة عبد الفتاح شرف وكيل وزارة التموين، حملات تموينية مكثفة برئاسه المهندس محمود عبد التواب مدير عام الرقابه التموينيه، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم مدير إداره الرقابة التموينيه. 

حيث تم المرور اليوم على جميع محطات الوقود بدائره المحافظه للتأكد من انتظام العمل بجميع المحطات وتمكنت الحملات من ضبط "٥" طن سولار قبل تهريبه للسوق السوداء مخبأه بداخل مخزن بقرية تطون بمركز إطسا، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 13031 جنح إطسا.

كما تم ضبط "150" كيلو دقيق بلدى مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بمركز سنورس، وتم تحرير عدد من محاضر المخالفات للمخابز ولفت وكيل وزارة التموين إلى استمرار عمل غرفه عمليات المركزيه بالمديرية والفرعية بجميع الإدارات التموينيه اليوم لتلقى أى شكاوى .

 

 

 


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محافظة الفيوم

تهريب السولار

الحملات التموينية

وكيل تموين الفيوم

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