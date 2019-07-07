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صيًف من غير ما تتكلف.. اعرف أسعار الفنادق فى 4 مدن شاطئية

الأحد، 07 يوليه 2019 09:00 ص
صيًف من غير ما تتكلف.. اعرف أسعار الفنادق فى 4 مدن شاطئية شاطئ
كتبت آمال رسلان

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الصيف يعنى بحر وخروجات وتجمعات للأهل والأصحاب، ومع بداية يوليو وانتهاء موجة الامتحانات تبدأ الأسر المصرية فى التخطيط لقضاء إجازة لإعادة شحن الطاقة قبل الدخول مجددا إلى دوامة العمل والدراسة.

ويعانى المصريون من أزمة عندما يختارون وجهة للسفر، فالخيارات ليست متعددة حيث تذهب الأذهان بشكل سريع إلى الإسكندرية أو مرسى مطروح المصيف المعتاد لأغلب المصريين، خاصة بعد أن شهدت الأسعار فى الغردقة والبحر الأحمر زيادة بلغت 20% من الأسعار التى كان معمول بها العام الماضى بعد انتعاش السياحة الخارجية.

ولكن لازال هناك أماكن لا يفكر فيها المصريون تمثل مكانا مثاليا لقضاء إجازة المصيف والاستمتاع بطبيعة وبحر وأسعار متوسطة فى المتناول، وتأتى فى المقدمة مدينة دهب الساحرة، حيث يتراوح متوسط الأسعار لمدة 6 ليال لشخصين بالغين من ألفين إلى 5 آلاف جنيه.

ويأتى بعد دهب فى القائمة مدينة طابا، والتى تبدأ فيها الأسعار من 3 آلاف، وتبلغ 6 آلاف كحد اقصى لـ6 ليالى لشخصين بالغين، وتختلف الأسعار وفقا لاختلاف درجة نجومية الفندق.

أما نويبع التى تتبع جنوب سيناء فهى لا تقل جمالا أو سحرا عن شرم الشيخ، وخلال تواجدك بها ستنعم بإجازة هادئة وألعاب مائية وأسعار خارج المنافسة، حيث تتراوح أسعار الـ5 ليال فى فنادق نويبع من 3 إلى 5 آلاف.

 كذلك رأس السدر التى تتميز بشاطئ رملى يمتد بطول 95 كيلومترا، وأعشاب طبيعية، وتتراوح الأسعار فى المدينة الشاطئية للـ5 ليالى من 3500 إلى 7 ألاف كحد أقصى، وتتميز المدينة بالألعاب المائية المختلفة والتى تناسب كافة الأعمار.


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مصيف المصريين

السياحة الداخلية

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